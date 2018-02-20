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Крушельницкий мог принимать мельдоний из-за похмелья

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Первый канал российского телевидения на своем сайте опубликовал возможные версии попадания мельдония в кровь керлингиста Александрa Крущельницкого.

Спортсмен, завоевавший в Пхенчхане-2018 бронзу в дабл-миксте, сдал положительный допинг-тест после заключительного матча на Играх в Корее.

«Первая – провокация. Вещество могли подсыпать Александру Крушельницкому, например, в столовой в олимпийской деревне. Но кто может быть уверенным, что нужный стакан или ту самую тарелку не возьмет кто-то другой? Этот вариант, скорее всего, отпадает.

Вторая – все-таки Крушельницкий принял мельдоний сам. До этого он сдал десятки тестов и всегда был чистым. А тут допинг прямо перед решающим поединком. Похоже на самоубийство. Зачем ему это?!

Наконец, третья версия – мельдоний восстанавливает баланс энергии в организме и помогает, среди прочего, при похмелье. Олимпиада – праздник спорта, но сухой закон на этом празднике не объявлен. Кто будет вчитываться в этикетку препарата, призванного помочь наутро», – говорится в статье на сайте Первого канала.

Спортсмен, завоевавший в Пхенчхане-2018 бронзу в дабл-миксте, сдал положительный допинг-тест после заключительного матча на Играх в Корее.

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