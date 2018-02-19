Поздравляем соседей! Бобслеисты принесли Латвии первую медаль на ОИ-2018
19 февраля 2018 г., 17:09
На Олимпийских играх в Пхенчхане завершились соревнования по бобслею среди экипажей-двоек. Пилот Оскар Мелбардис и разгоняющий Янис Стренга выиграли бронзу - для Латвии эта награда стала первой на ОИ-2018.
Примечательно, что серебро в этой дисциплине не завоевал никто, зато золотых медалей пришлось выдать сразу два комплекта, передает Rus.ERR.
Первое место с одинаковым временем поделили экипажи Канады (Джастин Криппс и Александер Копакс) и Германии (Торстен Маргис и Франческо Фридрих).
Латвийский экипаж уступил победителям 0,05 секунды.