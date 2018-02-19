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Александр Тихонов: «Весь мир говорит о норвежских «астматиках». Они все поголовно больные и побеждают»

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четырехкратный чемпион ОИ по биатлону Александр Тихонов

ФОТО: Aleksandr Kondratuk/Sputnik

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал намерение НOK Норвегии сообщать об использовании спортсменами терапевтических исключений на Олимпийских играх. 

«МОК следует обратить внимание на эту ситуацию. Весь мир говорит о норвежских «астматиках» не первый год. Они там все поголовно больные, но при этом везде побеждают. Но МОК почему-то молчит. Мне такая реакция непонятна. Отношение ко всем странам должно быть одинаковое.

Закончится все тогда, когда мы научимся защищать себя и когда Россия будет нормально представлена во всех крупнейших спортивных организациях мира, в том числе в МОК.

Кто является генеральным спонсором МОК? США! Мы же денег комитету не даем. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку.

Ряду стран нужно объединить усилия хотя бы на постсоветском пространстве и выразить недовольство действиями норвежцев. А сейчас нас просто пинают из угла в угол. Со стороны России реакции никакой нет», — сказал RT Тихонов. 

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