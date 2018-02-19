Александр Тихонов: «Весь мир говорит о норвежских «астматиках». Они все поголовно больные и побеждают»

«МОК следует обратить внимание на эту ситуацию. Весь мир говорит о норвежских «астматиках» не первый год. Они там все поголовно больные, но при этом везде побеждают. Но МОК почему-то молчит. Мне такая реакция непонятна. Отношение ко всем странам должно быть одинаковое.

Закончится все тогда, когда мы научимся защищать себя и когда Россия будет нормально представлена во всех крупнейших спортивных организациях мира, в том числе в МОК.

Кто является генеральным спонсором МОК? США! Мы же денег комитету не даем. А кто платит деньги, тот и заказывает музыку.