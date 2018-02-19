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Хоккей: Россия проиграла Канаде и оспорит бронзовые медали с Финляндией

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Женской сборной России по хоккею не удалось сотворить чудо: полуфинал против канадок закончился поражением со счетом 0:5

Канадские и российские хоккеистки находятся на разных полюсах женского хоккейного мира. Если Канада, как и США имеют давние традиции женского хоккея, то в остальном мире, включая такие хоккейные державы, как Чехия, Швеция, Финляндия и Россия, женский хоккей, скорее, удел узкого круга специалиста и фанатов этого вида спорта.

Россиянки на этой Олимпиаде уже сотворили историю и буду бороться со сборной Финляндии за бронзовые награды: еще ни разу российские девушки не выходили в полуфинал Олимпиады и не завоевывали медаль.

Встреча первого этапа женского хоккейного турнира Олимпиады закончилась со счетом 5:0 в пользу Канады, в полуфинале канадки встретили упорное сопротивление россиянок, но класс представительниц Страны Кленового листа яно выше. Там где россиянкам надо было время подумать, оглядеться, канадаки уже разворачивали свою быструю атаку.

Россиянки пропустили гол в начале первого периода, но затем сумели доставить несколько неприятных моментов канадкам. Но, бросков по воротам канадской сборной было маловато, те что были, таили некоторую опасность, но вратарь сборной Канады, Сандра Шабадос справилась с каждым из 14 щелчков по ее воротам.

Голкиперу сборной России Валерии Таракановой выпал рабочий день по-напряженнее - прежде чем ее сменила Екатерина Лобова, Тараканова отразила из 35 бросков 31. Канадки сумели еще трижды, после гола на второй минуте матча, огорчить сборную России.

Екатерина Лобова свой отрезок провела отразив 11 бросков из 12, но, даже несмотря на самоотверженную игру, россиянки противопоставить более опытным канадкам ничего не смогли.

В финале сборная Канады ожидаемо сыграет со сборной США, разгромившей сборную Финляндии со счетом 5:0.

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