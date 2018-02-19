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Сэм Эдни: "России нельзя участвовать в церемонии закрытия Олимпиады под своим флагом"

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Канадский саночник Сэм Эдни

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Канадский саночник Сэм Эдни высказал свое мнение по поводу возможности прохода россиян с флагом РФ на закрытии Игр.

«После случая с Крушельницким все должны согласиться, что России нельзя участвовать в церемонии закрытия Олимпиады под своим флагом. МОК должен сделать заявление, что «хватит» значит «хватит»!» — написал Эдни в Твиттере.

Ранее Эдни столь же нещадно критиковал МОК за допуск российских спортсменов на Олимпиаду, а после завоевания серебра в смешанной эстафете саночников, посвятил награду члену МОК, Ричарду Паунду.

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