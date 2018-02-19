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Себастьян Самуэльссон: "Надеюсь, никто из спортсменов на соревнования в Россию не поедет"

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ФОТО: MURAD SEZER/REUTERS

Серебряный призер олимпийского турнира по биатлону, швед Себастьян Самуэльссон, призвал спортсменов бойкотировать этапы Кубка мира и Кубка IBU , которые должны состояться весной в России.

"Я считаю, что страна, у которой нет действующей антидопинговой организации и которой Всемирное антидопинговое агентство запрещает проводить собственное тестирование, не должна организовывать турниры", - цитирует портал InsideTheGames 20-летнего шведа.

"Я надеюсь, что больше спортсменов выступят в связи с этим и скажут, что нам не следует туда ехать. Шведская ассоциация биатлона сказала нам, что мы можем не ехать с командой. Я думаю, что отправится туда – не лучшее решение. Я полностью уверен в этом. Давление со стороны биатлонистов, призывавших отнять у России состязания, было большим, но этого не произошло. Я считаю, что это плохо, что спортсменов не слушают. Со стороны спортсменов звучали призывы лишить Тюмень этих соревнований, но в IBU не сделали этого. Позор, что в руководстве федерации к нам не прислушиваются". - сказал Самуэльссон.

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