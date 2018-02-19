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Вскрытие показало: допинг-проба В оказалась также положительной

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ФОТО: Valery Sharifulin/TASS/Scanpix

Допинг-проба В российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятая на Олимпиаде-2018, оказалась положительной на мельдоний, сообщает  «Спорт-Экспресс».

МОК не стал затягивать вскрытие контрольной пробы российского атлета и в сеульской антидопинговой лаборатории провели анализ пробы В на мельдоний.

Проба В подтвердила наличие в организме спортсмена мельдония, запрещенного с января 2016 года.

По информации Inside The Games, Международный олимпийский комитет  не примет версию российской стороны, что допинг в организм спортсмена был подмешан кем-то из команды.

Как сообщил пресс-аташе сборной России Константин Выборнов - официальный пресс-релиз о результатах вскрытия пробы Крушельницкого появится в ближайшее время, но не позднее завтрашнего утра.

На Олимпиаде в Пхенчхане Крушельницкий и Анастасия Брызгалова завоевали бронзу в соревновании смешанных дуэтов.

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