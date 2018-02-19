понедельник, 19 февраля 2018 г.
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Керлингистки: «Не верим, что Крушельницкому подсыпали допинг и надеемся, что допинг-проба В будет отрицательной»

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ФОТО: Cathal Mcnaughton/REUTERS

Российские и швейцарские керлингистки недоумевают по поводу положительного результата вскрытия допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого.

Член сборной России по керлингу Виктория Моисеева не верит, что керлингисту Александру Крушельницкому кто-то мог подмешать допинг, по словам спортсменки, российская сборная дружна и сплочена, и такие инциденты, как месть спортсменам - исключены: «Не верим, что Крушельницкому подсыпали допинг и надеемся что проба В будет отрицательной».

«Невозможно поверить, что кто-то мог подсыпать ему допинг. Мы все очень близки. Для меня невероятно, что кто- то может спокойно спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и большому количеству людей. Завистники у людей, наверное, есть всегда, но я не могу поверить в эту версию.

Мы всегда думали, что у нас такой вид спорта, в котором не может быть подобных скандалов. Не понимаю, для чего в этом виде спорта использовать допинг.

Это, конечно, катастрофа, если нам не вернут флаг в конце Олимпиады, если это будет на протяжении следующих Игр, то это перевернет спорт в стране, об этом страшно думать», – сказала Моисеева.

«Мы думали написать ребятам, но не знаем, как говорить с ними, как утешить. Мы решили, что не будем их трогать. Постараемся поддержать их в любом случае. Гордимся их результатом и верим в них.

Мы ночью не могли уснуть, читали интернет, все эти новости. Вечером зашел тренер и сказал нам, но мы и так уже читали. Утром гнали от себя все мысли перед игрой, но это было невозможно», – цитирует россиянку «Спорт-Экспресс».

Не поверила новостям о положительной допинг-пробе Крушельницкого и капитан сборной Швейцарии по керлингу Сильвана Тиринцони:  «Я была удивлена, когда услышала новость. Нужно дождаться проверки пробы В. Такое не должно происходить ни в керлинге, ни в другом виде спорта. Надеюсь, что образец В будет отрицательным. Чистые спортсмены имеют право соревноваться. Не в моей компетенции принимать такие решения. Думаю, команда, с которой мы сегодня играли, чиста так же, как и мы. Я даже не думала об этом», – сказала Тиринцони в интервью RT.

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