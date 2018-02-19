Керлингистки: «Не верим, что Крушельницкому подсыпали допинг и надеемся, что допинг-проба В будет отрицательной»

Член сборной России по керлингу Виктория Моисеева не верит, что керлингисту Александру Крушельницкому кто-то мог подмешать допинг, по словам спортсменки, российская сборная дружна и сплочена, и такие инциденты, как месть спортсменам - исключены: «Не верим, что Крушельницкому подсыпали допинг и надеемся что проба В будет отрицательной».

«Невозможно поверить, что кто-то мог подсыпать ему допинг. Мы все очень близки. Для меня невероятно, что кто- то может спокойно спать по ночам, испортив жизнь не только одному человеку, но и большому количеству людей. Завистники у людей, наверное, есть всегда, но я не могу поверить в эту версию.

Мы всегда думали, что у нас такой вид спорта, в котором не может быть подобных скандалов. Не понимаю, для чего в этом виде спорта использовать допинг.

Это, конечно, катастрофа, если нам не вернут флаг в конце Олимпиады, если это будет на протяжении следующих Игр, то это перевернет спорт в стране, об этом страшно думать», – сказала Моисеева.

«Мы думали написать ребятам, но не знаем, как говорить с ними, как утешить. Мы решили, что не будем их трогать. Постараемся поддержать их в любом случае. Гордимся их результатом и верим в них.

Мы ночью не могли уснуть, читали интернет, все эти новости. Вечером зашел тренер и сказал нам, но мы и так уже читали. Утром гнали от себя все мысли перед игрой, но это было невозможно», – цитирует россиянку «Спорт-Экспресс».