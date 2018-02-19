Дисциплинарное дело в отношении Крушельницкого возбуждено, результат вскрытия допинг-пробы В будет к утру вторника

«Антидопинговый отдел CAS на Олимпийских играх в Пхенчхане подтверждает открытие новой процедуры.

По просьбе Международного олимпийского комитета CAS открывает дело в отношении Александра Крушельницкого. Дата слушания пока не известна, дополнительная информация на данном этапе предоставляться не будет», – говорится в пресс-релизе CAS.

B антидопинговой лаборатории Сеула было произведено вскрытие пробы В российского керлингиста Александра Крушельницкого, взятой во время Олимпиады-2018, сообщает «Спорт-Эксперсс».