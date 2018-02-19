Виртью и Моир выиграли короткий танец, Пападакис и Сизерон – вторые, Боброва и Соловьев – шестые

Канадские фигуристы Тесса Виртью и Скотт Моир установили мировой рекорд в коротком танце.
Канадцы получили 83,67 балла. Таким образом, они побили свое предыдущее достижение, которое установили на этапе Гран-при Skate Canada в текущем сезоне. Тогда олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 набрали 82,68 балла.
Мировой рекорд в произвольном танце, а также по сумме двух программ принадлежат французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону.
Прокат короткой программы выдался богатым на инциденты для фаворитов - французской пары Пападакис-Сизерон: в начале соревнования у Пападакис расстегнулся костюм, а затем судьи засчитали только третий уровень за дорожку шагов вместо четвертого.
«Зажатость вначале была, даже больше контроль и концентрация, чтобы элементы были исполнены чистенько и без шероховатостей. Эмоции иногда дают сбой. Здесь мы не имеем права ни на ошибку, ни на помарочку. Нам было важно чисто кататься. В последней части, где можно было эмоционально подрасслабиться, мы отпустили себя.
Уверен, что помарки найдём и выявим. Сейчас по ощущениям трудно сказать, были они или нет. Мы работали над ошибками, после командных соревнований посмотрели свои прокаты. На наш взгляд, сегодня мы сделали всё. На то и Олимпиада, человеческий фактор играет важную роль.
Будет ли тяжело из-за того, что не попали в сильнейшую разминку? В роли догоняющего всегда ментально легче. Трудно сказать, поймём завтра. Где-то обидно, что не в последней разминке: нам нравится быть вместе с сильнейшими. Однако это спорт, и от третьего до седьмого места отрыв два с небольшим балла. Это не так много и отыгрывается. Завтра выходим на лёд и отжигаем. Только с таким настроем, мы ничего не теряем сейчас», — сказал Дмитрий Соловьев в интервью championat.com