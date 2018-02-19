Пападакис: "Инцидент с платьем — мой самый большой кошмар на Олимпиаде"

«Платье сильно отвлекало. Это мой самый большой кошмар, который произошёл на Олимпиаде. Я сразу почувствовала, что что-то идёт не так, и я молилась», — цитирует Пападакис The Canadian Press.

«Это разочарование — проиграть несколько баллов из-за проблем с костюмом. Это не то, к чему ты готовишься, когда тренируешься. Тем не менее я горжусь тем, что мы смогли выполнить такой прокат даже с этой проблемой.