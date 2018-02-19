Пападакис: "Инцидент с платьем — мой самый большой кошмар на Олимпиаде"
19 февраля 2018 г., 9:00
Французская фигуристка Габриэла Пападакис прокомментировала инцидент в коротком танце на Играх-2018, когда в начале проката у неё расстегнулось платье.
«Платье сильно отвлекало. Это мой самый большой кошмар, который произошёл на Олимпиаде. Я сразу почувствовала, что что-то идёт не так, и я молилась», — цитирует Пападакис The Canadian Press.
«Это разочарование — проиграть несколько баллов из-за проблем с костюмом. Это не то, к чему ты готовишься, когда тренируешься. Тем не менее я горжусь тем, что мы смогли выполнить такой прокат даже с этой проблемой.
Мы с нетерпением ждём проката произвольной программы, у нас есть все шансы выиграть, и мы покажем всё, на что способны", — цитирует ее партнера Гийома Сизерона USA TODAY.