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Латвийский шорт-трекист пытается продать телефон, который подарили всем олимпийцам

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Робертс Звейниекс (третий снизу).

ФОТО: John Sibley/REUTERS

Латвийский шорт-трекист Робертс Звейниекс еще перед стартом Олимпиады в Пхенчхане пытался продать телефон, который получают все олимпийцы, сообщает агентство ЛЕТА.

«Samsung Note 8 (64gb), индивидуальный олимпийский дизайн», - написал Звейниекс в группе по продаже и покупке товаров Facebook. Он также добавил, что в комплекте идет батарея Samsung и оригинальный чехол с олимпийский дизайном. Спортсмен хочет получить за него 1000 евро.

«Это индивидуальная модель, которую не производят и в магазинах приобрести нельзя, - написал Звейникс. - Открыт, чтобы активизировать. Приобрести можно 28 февраля».

Такие телефоны получили около 4000 участников Олимпиады в Пхенчхане, за исключением спортсменов из Северной Кореии и Ирана, так как против этих стран введены санкции ООН.

В субботу Звейниекс на Олимпиаде завоевал 15-место в дистанции на 1000 метров, а на следующей неделе у него запланирован старт в дистанции на 500 метров.

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