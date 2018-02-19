Латвийский шорт-трекист пытается продать телефон, который подарили всем олимпийцам

«Samsung Note 8 (64gb), индивидуальный олимпийский дизайн», - написал Звейниекс в группе по продаже и покупке товаров Facebook. Он также добавил, что в комплекте идет батарея Samsung и оригинальный чехол с олимпийский дизайном. Спортсмен хочет получить за него 1000 евро.

«Это индивидуальная модель, которую не производят и в магазинах приобрести нельзя, - написал Звейникс. - Открыт, чтобы активизировать. Приобрести можно 28 февраля».

Такие телефоны получили около 4000 участников Олимпиады в Пхенчхане, за исключением спортсменов из Северной Кореии и Ирана, так как против этих стран введены санкции ООН.