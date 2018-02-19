понедельник, 19 февраля 2018 г.
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МОК: «Не исключаем, что Крушельницкому могли что-то подмешать»

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ФОТО: Vladimir Pesnya/Sputnik

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что организация не исключает, что российскому керлингисту Александру Крушельницкому могли подмешать запрещенный препарат в еду или напиток.

«Думаю, к концу дня могут появиться результаты пробы B. Но успеют или нет, я сказать не могу. Если образец B будет чистым, то да, вина со спортсмена будет снята.

Есть вероятность, что при взятии пробы А была допущена ошибка или было что-то подмешано. Мы не исключаем такого развития событий», – сказал Адамс.

«Если случай подтвердится, нас это очень разочарует. Но мы думаем о защите чистых спортсменов.

У нас была отличная система целевого тестирования, российские спортсмены сдавали гораздо больше проб, чем другие. У нас было понимание, что чистые спортсмены должны иметь право выступать в Олимпийских игр, что коллективная ответственность недопустима.

А запрещенные препараты могут быть приняты здесь или где угодно. Но именно уровень тестирования российских спортсменов был очень обширным», – цитирует Адамса «Спорт-Эксперсс».

В пробе А россиянина, завоевавшего в Пхенчхане-2018 бронзу в дабл-миксте, были найдены следы мельдония, запрещенного с 2017 года.

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