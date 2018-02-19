Попавшийся на допинге россиянин покинул Олимпийскую деревню
19 февраля 2018 г., 7:01
Российский кёрлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого, по неофициальной информации, были обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню. Об этом пресс-атташе российской сборной на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Константин Выборнов рассказал в интервью Reuters.
По словам Выборнова, Крушельницкий уже сдал свою олимпийскую аккредитацию. Российский спортсмен завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой, но эту награду у них могут отобрать, пишет «Чемпионат».
Ранее первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин в интервью «Чемпионату» заявил, что допинг-проба B Крушельницкого будет вскрыта 19 февраля.