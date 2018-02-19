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Попавшийся на допинге россиянин покинул Олимпийскую деревню

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Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Российский кёрлингист Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого, по неофициальной информации, были обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню. Об этом пресс-атташе российской сборной на Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане Константин Выборнов рассказал в интервью Reuters.

По словам Выборнова, Крушельницкий уже сдал свою олимпийскую аккредитацию. Российский спортсмен завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой, но эту награду у них могут отобрать, пишет «Чемпионат»

Ранее первый вице-президент Федерации кёрлинга России Андрей Созин в интервью «Чемпионату» заявил, что допинг-проба B Крушельницкого будет вскрыта 19 февраля.

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