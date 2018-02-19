Попавшийся на допинге россиянин покинул Олимпийскую деревню

По словам Выборнова, Крушельницкий уже сдал свою олимпийскую аккредитацию. Российский спортсмен завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте в дуэте с Анастасией Брызгаловой, но эту награду у них могут отобрать, пишет «Чемпионат».