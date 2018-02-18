"Если Крушельницкий сошел с ума и выпил мельдоний, мы все подадим в отставку"

«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать.

С ужасом ждем этой завтрашней пробы. Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил — в полном составе уйдем в отставку», – рассказал Созин.