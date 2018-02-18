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"Если Крушельницкий сошел с ума и выпил мельдоний, мы все подадим в отставку"

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Вице-президент Федерации керлинга России Андрей Созин сообщил радиостанции "Говорит Москва", что все руководство федерации уйдет в отставку если выяснится, что Александр Крушельницкий принимал мельдоний.

«Завтра скажут, что проба В положительна, собирайте вещи, медали отдавайте... Честное слово, не знаю, что будем делать.

С ужасом ждем этой завтрашней пробы. Если виноват, если скажет: простите, пожалуйста, я сошел с ума и выпил — в полном составе уйдем в отставку», – рассказал Созин.

Допинг-пробу В российского спортсмена вскроют утром в понедельник.

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