Россияне сыграют в 1/4 финала Олимпиады со Словенией или Норвегией

Сборные России, Швеции, Чехии вышли напрямую в 1/4 финала, как победители своих групп. Компанию им составила сборная Канады, как лучшая сборная, занявшая второе место в своей группе.

В квалификационном раунде Словакия сыграет с США (эти сборные встречались на групповом раунде и американцы победили 2:1), Словения сразится с Норвегией, а Швейцария сыграет с Германией, а Финляндия с Южной Кореей.

В 1/4 финала россияне сыграют с победителем пары Словения - Норвегия, а если, что очень вероятно, победят, то поспорят за выход в финал с победителем встречи Чехия - США/Словакия.

Канадцы сыграют с победителем матча Финляндия/Южная Корея и в полуфинале победителя этого четвертьфинала ждет сборная, выигрывашая матч между Швецией и Швейцарией/Германией.