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Россияне сыграют в 1/4 финала Олимпиады со Словенией или Норвегией

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ФОТО: BRIAN SNYDER/REUTERS

Определена сетка плей-офф хоккейного турнира Олимпиады.

Сборные России, Швеции, Чехии вышли напрямую в 1/4 финала, как победители своих групп. Компанию им составила сборная Канады, как лучшая сборная, занявшая второе место в своей группе.

В квалификационном раунде Словакия сыграет с США (эти сборные встречались на групповом раунде и американцы победили 2:1), Словения сразится с Норвегией, а Швейцария сыграет с Германией, а Финляндия с Южной Кореей.

В 1/4 финала россияне сыграют с победителем пары Словения - Норвегия, а если, что очень вероятно, победят, то поспорят за выход в финал с победителем встречи Чехия - США/Словакия.

Канадцы сыграют с победителем матча Финляндия/Южная Корея и в полуфинале победителя этого четвертьфинала ждет сборная, выигрывашая матч между Швецией и Швейцарией/Германией.

Россияне проведут свой матч 1/4 финала 21 февраля в 14.15 по таллиннскому времени. Встречу покажет Rus.Postimees

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