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Россиянин и украинец обнимаются на Олимпиаде под украинским флагом

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ФОТО: Ramil Sitdikov/Sputnik

На церемонии награждения призеров Олимпиады в лыжной акробатике Александр Абраменко из Украины и спортсмен из России Илья Буров обнялись под украинским флагом.

"У нас очень хорошие отношения. Мы дружим, везде всё вместе делаем. Никакой вражды нет. Постоянно общаемся. Политика нас не касается. Белорусы, украинцы – это друзья. Мы же славяне" - сказал в интервью "Спорт-Экспрессу" Илья Буров.

Буров завоевал в лыжной акробатике 3-е место, завоевав первую для России награду в этой олимпийской дисциплине. Победил украинец Александр Абраменко.

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