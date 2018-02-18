Россиянин и украинец обнимаются на Олимпиаде под украинским флагом

"У нас очень хорошие отношения. Мы дружим, везде всё вместе делаем. Никакой вражды нет. Постоянно общаемся. Политика нас не касается. Белорусы, украинцы – это друзья. Мы же славяне" - сказал в интервью "Спорт-Экспрессу" Илья Буров.