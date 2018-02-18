Хоккей: чехи вышли с первого места в группе, канадцы легко победили корейцев

Первыми на лед вышли хоккеисты Германии и Норвегии, которые спорили за третье место в свой группе. Вязкая и не совсем чистая борьба шла на протяжении всего матча - норвежец Томми Кристиансен получил матч-штраф за удар соперника в область головы и шеи. Немцы пять минут играли в большинстве, но ничего придумать с отлично игравшим вратарем Норвегии, Ларсом Хаугеном не смогли. Отличились подопечные Марко Штурма реализовав удаление норвежцев за нарушение численного состава.

В третьей двадцатиминутке норвежцы сумели перевестиигру в овертайм, который не принес ни одной из команд победы. Добились ее немцы в серии буллитов - трижды точно исполнив штрафной бросок - 2:1.

Второе место в группе А заняли . Матч скандинавских соседей выдался, по традиции, напряженным и увлекательным - команды при первой же возможности бросали по воротам, искали рикошеты и добивания, а также, между этими занятиями, искали возможность подраться. На 15-й минуте Антон Ландер с передачи Линуса Умарка огорчил вратаря финнов Микко Коскинена, но финны сумели довольно быстро отыграться - Йоонас Кемппайнен пропихнул скакавшую по амуниции голкипера шведов, Виктора Фаста, шайбу.

В третьем периоде шведы забросили усилиями Патрика Закриссона и Юхана Франссона вторую шайбу, которую финны уже отыграть не смогли - очень хотели представители Страны Суоми сравнять счет, но либо мазали, либо вратарь шведов был безупречен. Точку в матче поставил Оскар Мёллер: Линус Умарк заблокировал бросок отчаяния финского хоккеиста и Мёллер, подобрав шайбу, направил ее в пустые ворота финнов - 3:1.

Сборная Чехии вышла в 1/4 финала с первого места в группе. Команда Йозефа Яндача почти три периода не могла обеспечить себе комфортное преимущество в матче против швейцарцев, ведя к концу матча 2:1, затем швейцарцы убрали вратаря, выпустив вместо него шестого полевого игрока и тут чехи за минуту дважды поразили пустые ворота швейцарцев: 4:1.