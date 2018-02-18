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Месть или зависть? Мельдоний Крушельницкому мог подсыпать партнер по сборной

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Inside the Games сообщает, о том, что Александр Крушельницкий, чья допинг-проба дала сегодня положительный результат на мельдоний, мог пасть жертвой партнера по сборной команде России по керлингу.

Крушельницкий отрицает, что умышленно принимал запрещённое вещество, однако, по неподтверждённым пока данным, допинг-тест показал приём спортсменом мельдония за несколько дней перед проведением допинг-анализа.

По данным Inside the Games, у россиянина есть опасения, что в его напиток что-то подмешали на тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причём это сделал кто-то из партнёров, не пробившихся на соревнования в Пхёнчхане.

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