Месть или зависть? Мельдоний Крушельницкому мог подсыпать партнер по сборной

Крушельницкий отрицает, что умышленно принимал запрещённое вещество, однако, по неподтверждённым пока данным, допинг-тест показал приём спортсменом мельдония за несколько дней перед проведением допинг-анализа.

По данным Inside the Games, у россиянина есть опасения, что в его напиток что-то подмешали на тренировочном лагере в Японии перед Олимпийскими играми, причём это сделал кто-то из партнёров, не пробившихся на соревнования в Пхёнчхане.