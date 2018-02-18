«Это невероятно. До сих пор жду того, что мне скажут: "Победитель не ты", - цитирует Олимпийская информационная система Фуркада. - Я финишировал вторым в масс-старте в Ванкувере, четыре года назад в Сочи я боролся за золото со Свендсеном и проиграл меньше трех сантиметров. Я думал об этом на протяжении всего последнего круга, потому что считал, что такое может повториться. Когда увидел финишную прямую, я почувствовал, что уже проиграл.

Пока все это нереально. Я жду того, чтобы вернуться в мою комнату, достать свой телефон и убедиться, что это правда. Сейчас чувствую себя, словно во сне. Это воспринимается иначе, чем после гонки преследования. Это мое четвертое олимпийское золото - я не могу чувствовать себя более счастливым. Не знаю, почему я подумал, что проиграл на финише. Думал, что у меня была идеальная тактика. Потом подумал, что Шемп оказался чуть ближе по линии, чем я. Почувствовал, то ему удался камбэк. Когда я увидел эту линию, знал, что сделал все возможное, но боялся, что все случится, как в Сочи» - сказал Фуркад в интервью «Спорт-Экспрессу».

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал свое выступление в масс-старте на Играх в Пхенчхане, где он взял бронзу.