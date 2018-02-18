Андреас Веэрпалу передал эстафету с отставанием от лидера – Казахстана – в +1.36,8. После первого этапа сборная Эстонии находилась на 13-м месте, передает Postimees.

Алго Кярп, для которого нынешняя Олимпиада в Пхенчхане стала первым стартом, также прибыл 13-м. Свои 10 км он преодолел для себя весьма неплохо, но в конце пропустил вперед как Швейцарию (Дарио Колонья), так и Австрию (Макс Хауке). Отставание от лидеров (Олимпийских атлетов из России) составило +3.12,8.

Карел Таммъярв вытащил Эстонию на 11-е место, отставание лидеру – Норгегии – составляло +3.42,4.

Стартовавший на последнем этапе Райдо Рянкель финишировал 12-м, уступив в итоге Швейцарии 20 секунд. До желаемого 10-го места не хватило более минуты. Норвегии эстонская четверка уступила +5.16,8.