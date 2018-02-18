понедельник, 19 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит" Тармо Таммисте
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Скелетонистка Мейлманс: «Русские писали мне, что гомосексуализм подобен раку и называли меня больной»

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: ARND WIEGMANN/REUTERS

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлманс заявила, что получала угрозы и оскорбления от россиян после того, как сообщила о своем намерении бойкотировать соревнования в России в знак протеста против «российской допинговой системы».

21-летняя спортсменка, являющаяся открытой лесбиянкой, была среди тех спортсменов, которые призывал IBSF перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.

Мейлманс, занявшая 14-е место на Олимпийских играх в Пхенчхане, по-прежнему настаивает на том, что не собирается выступать на соревнованиях, которые пойдут в России.

«Мне поступали угрозы. Мне писали: «Хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм подобен раку, и ты больна».

Если в следующем году в России пройдет этап Кубка мира, я туда не поеду», – заявила Мейлманс Insidethegames.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ