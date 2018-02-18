Скелетонистка Мейлманс: «Русские писали мне, что гомосексуализм подобен раку и называли меня больной»

21-летняя спортсменка, являющаяся открытой лесбиянкой, была среди тех спортсменов, которые призывал IBSF перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.

Мейлманс, занявшая 14-е место на Олимпийских играх в Пхенчхане, по-прежнему настаивает на том, что не собирается выступать на соревнованиях, которые пойдут в России.

«Мне поступали угрозы. Мне писали: «Хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм подобен раку, и ты больна».