Скелетонистка Мейлманс: «Русские писали мне, что гомосексуализм подобен раку и называли меня больной»

Бельгийская скелетонистка Ким Мейлманс заявила, что получала угрозы и оскорбления от россиян после того, как сообщила о своем намерении бойкотировать соревнования в России в знак протеста против «российской допинговой системы».
21-летняя спортсменка, являющаяся открытой лесбиянкой, была среди тех спортсменов, которые призывал IBSF перенести чемпионат мира 2017 года из Сочи.
Мейлманс, занявшая 14-е место на Олимпийских играх в Пхенчхане, по-прежнему настаивает на том, что не собирается выступать на соревнованиях, которые пойдут в России.
«Мне поступали угрозы. Мне писали: «Хорошо, что ты не приедешь в Сочи, потому что гомосексуализм подобен раку, и ты больна».
Если в следующем году в России пройдет этап Кубка мира, я туда не поеду», – заявила Мейлманс Insidethegames.