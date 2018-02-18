Эстонский лыжник устал на Олимпиаде и хочет домой

Рянкель участвовал в четвертом этапе, то есть он завершал эстафетную гонку сборной Эстонии, и показал на трассе 12 время. После соревнований эстонец признал, что все-таки надеялся на более высокое место, а конкретно на 10-е, пишет Postimees. «Мы рассчитывали попасть в десятку лучших. Но даже у лыжников, представляющих большие страны, бывают плохие дни. Хотя после первого этапа было видно, что все отлично припустили», - прокомментировал гонку Рянкель.

Возможно, что Олимпийские игры закончились для Рянкеля уже сегодня: на 21 февраля запланирован парный лыжный спринт, но неясно, кто из трех спортсменов (Райдо Рянкель, Карел Таммярв и Марко Кильп) будут участвовать в этой гонке.