Эстонский лыжник устал на Олимпиаде и хочет домой

Эстонский лыжник Райдо Рянкель, переболевший перед Новым годом пневмонией и отправившийся на Олимпийские игры не в самой лучшей форме, сказал после эстафеты на 4x10 метров, что устал.
Рянкель участвовал в четвертом этапе, то есть он завершал эстафетную гонку сборной Эстонии, и показал на трассе 12 время. После соревнований эстонец признал, что все-таки надеялся на более высокое место, а конкретно на 10-е, пишет Postimees. «Мы рассчитывали попасть в десятку лучших. Но даже у лыжников, представляющих большие страны, бывают плохие дни. Хотя после первого этапа было видно, что все отлично припустили», - прокомментировал гонку Рянкель.
Возможно, что Олимпийские игры закончились для Рянкеля уже сегодня: на 21 февраля запланирован парный лыжный спринт, но неясно, кто из трех спортсменов (Райдо Рянкель, Карел Таммярв и Марко Кильп) будут участвовать в этой гонке.
На вопрос о дальнейших планах эстонский лыжник ответил: «Можно было бы домой ехать. Я пробыл здесь уже много времени. В забеге на 50 километров я точно не буду участвовать, скорее всего, просто не смог бы преодолеть эту дистанцию. В парном спринте решение принимает тренер. Карел сейчас в очень хорошей форме. О состоянии Марко я не знаю, но, может быть, они составили бы лучшую пару».