Допинг-проба керлингиста Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

На Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.

Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев заявил, что не располагает информацией относительно положительной допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого.