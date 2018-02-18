воскресенье, 18 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Допинг-проба керлингиста Крушельницкого дала положительный результат на мельдоний

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Анастасия Брызгалова - Александр Крушельницкий

ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Один из допинг-тестов российского керлингиста Александра Крушельницкого дал положительный результат на мельдоний, сообщает «Спорт-Экспресс».

В данный момент к Крушельницкому едут допинг-офицеры для дальнейшего разбирательства. Санкции за это нарушение на данный момент – не решенный вопрос.

На Играх в Пхенчхане Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзу в дабл-миксте.

Глава российской федерации керлинга Дмитрий Свищев заявил, что не располагает информацией относительно положительной допинг-пробы российского керлингиста Александра Крушельницкого.

«Пока это все на уровне слухов. Никакого официального подтверждения им нет. Прежде чем комментировать, хотелось бы дождаться проверенной информации», – заявил Свищев.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ