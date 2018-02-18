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Тарасова призвала Коляду и его наставницу обратиться за помощью

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Михаил Коляда.

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Двукратный чемпион России в мужском одиночном катании Михаил Коляда мог бы вместе со своим тренером Валентиной Чеботаревой обратиться к Алексею Мишину для достижения результата, сказала «Р-Спорт» заслуженный тренер России Татьяна Тарасова.

Коляда на Олимпиаде не сумел исполнить без ошибок ни одной программы. В командном турнире он стал серебряным призером в составе сборной России, в личном занял восьмое место.

«Я не хочу сказать, что у него плохой тренер. Но опыта у Вали (Валентины Чеботаревой) нет. В их городе живет Алексей Николаевич (Мишин). Ни с кого корона не упадет, если обратиться. Результат же нужен, правильно? Да, юниоры подрастают. Но юниоры в Японии смотрят на Сему Уно, а наши юниоры видят, что можно идти седьмыми и восьмыми на Олимпиаде», - сказала Тарасова журналистам.

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