Тарасова призвала Коляду и его наставницу обратиться за помощью

Коляда на Олимпиаде не сумел исполнить без ошибок ни одной программы. В командном турнире он стал серебряным призером в составе сборной России, в личном занял восьмое место.

«Я не хочу сказать, что у него плохой тренер. Но опыта у Вали (Валентины Чеботаревой) нет. В их городе живет Алексей Николаевич (Мишин). Ни с кого корона не упадет, если обратиться. Результат же нужен, правильно? Да, юниоры подрастают. Но юниоры в Японии смотрят на Сему Уно, а наши юниоры видят, что можно идти седьмыми и восьмыми на Олимпиаде», - сказала Тарасова журналистам.