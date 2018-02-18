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Станислав Поздняков: «Бах выразил намерение перелистнуть страницу в отношениях с Россией и двигаться дальше»

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Станислав Поздняков

ФОТО: Evgenya Novozhenina/Sputnik

Вопрос допуска российского флага на церемонию закрытия Олимпиады решится не позднее 24 февраля.

Первый вице-президент Олимпийского комитета России  Станислав Поздняков заявил, что президент Международного олимпийского комитетаТомас Бах намерен «перелистнуть страницу» в отношениях с Россией и двигаться дальше.

«Инициатива в этих случаях всегда исходит от президента МОК. Первая делегация, с которой решил встретиться Бах, была делегация OAR. Были острые вопросы, нетривиальные. Первая встреча была сложна, остальные будут носить для него простой характер. Вопрос по отсутствию лидеров на этой встрече не был задан. Бах выразил четкое намерение перелистнуть страницу и после 25 февраля двигаться дальше. Что касается церемонии закрытия, то о том, пройдем ли мы там под российским флагом, мы узнаем 24 февраля», — цитирует Позднякова Р-Спорт.

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