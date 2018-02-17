Словенцы сделали подарок россиянам, швейцарцы разгромили корейцев

Словаки в случае победы в основное время получить прямой выход в 1/4 финала Олимпиады, а в случае поражения занять последнее место в группе. Словаки выбрали второй вариант, хотя это не их вина, а заслуга словенцев. Блаз Грегорц из пражской "Спарты" и Анже Куралт из французского "Амьена" дважды реализовывали недисциплинированность словаков. Но, класс хоккеистов сборной Татр, объективно говоря, выше, и к концу третьего периода титаническими усилиями форвардов второй пятерки Милоша Бубелы и Марцеля Хашчака, словаки перевели игру в овертайм. Игра "3 на 3" не принесла ни одной из команд голов, а в серии булллитов вторую победу в истории словенского хоккея на ОИ одержали подопечные финского тренера Кари Саволайнена.