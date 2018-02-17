Словенцы сделали подарок россиянам, швейцарцы разгромили корейцев

Сборная Словении провела очередной матч жизни на Олимпиаде, обыграв по буллитам сборную Словакии 3:2.
Словаки в случае победы в основное время получить прямой выход в 1/4 финала Олимпиады, а в случае поражения занять последнее место в группе. Словаки выбрали второй вариант, хотя это не их вина, а заслуга словенцев. Блаз Грегорц из пражской "Спарты" и Анже Куралт из французского "Амьена" дважды реализовывали недисциплинированность словаков. Но, класс хоккеистов сборной Татр, объективно говоря, выше, и к концу третьего периода титаническими усилиями форвардов второй пятерки Милоша Бубелы и Марцеля Хашчака, словаки перевели игру в овертайм. Игра "3 на 3" не принесла ни одной из команд голов, а в серии булллитов вторую победу в истории словенского хоккея на ОИ одержали подопечные финского тренера Кари Саволайнена.
Еще в одном матче швейцарцы обыграли Южную Корею 8:0.
Корейцы сопротивлялись до середины второго периода, а когда в начале третьего Томас Руфенахт забросил в ворота Мэтта Далтона четвертую шайбу, корейцы выбросили белый флаг и стали готовиться к следующему матчу.