Илья Ковальчук: «Спасибо, страна. Вместе - мы сила»

В послематчевом интервью российские хоккеисты отмечали агрессивную манеру игры американцев, которые искали физического контакта с россиянами, но до реальных столкновений на льду, благодаря судьям, дело не дошло.

«Американцы сегодня играли очень грязно. Почему? Ничего необычного. Они играли также, как и всегда - в тело. Ничего страшного, мы были к этому готовы и сами им спуску не давали. Игры против североамериканских сборных всегда имеют особый подтекст. Но никакой злости по отношению к ним нет. Это же эмоции, обычное дело для спорта. После Сочи американское телевидение не переставало крутить моменты с буллитами Оши. Надеюсь, что теперь вы их замените. Прохоркин молодец, здорово сыграл сегодня. Дай Бог, что это только начало. С его потенциалом он может действовать на высоком уровне постоянно. И тренеры, и все ребята на это надеются. Прохоркин показал, что способен играть в таких турнирах. Дважды забил, особенно хорошо показал себя во втором голе»,- сказал после матча Ковальчук «Спорт-Экспрессу».

«Особо драк и не было. Сегодня понравилось все, начиная с атмосферы на трибунах – и сам хоккей, и голы, и силовые приемы. Получилась шикарная игра. Американцы просто провоцировали нас на удаления», - сказал после матча автор первых шайб в ворота сборной США Николай Прохоркин.

«За параллельным матчем вообще не следил. Были кое какие моменты у соперника, да. Старались успокоить ребят. Это - Олимпиада. Говорили, чтобы ребята не поддавались на провокации. "Сухарь" Кошечкина очень важен в психологическом плане. Видимо, у американцев было задание налететь в одной из первых смен на Дацюка. Там и на Ковальчука в конце налетели», - отметил главный тренер сборной России Олег Знарок на послематчевой пресс-конференции отвечая на вопрос championat.com.

Главный тренер сборной США Тони Грэнато остался недоволен решение тренерского штаба сборной России выпустить за две минуты до конца матча при счете 4:0 первую спецбригаду большинства. «Мне это не понравилось. Счет был 4:0. Думаю, мы прибавляем с каждой игрой. Думаю, то, что произошло сегодня вечером, станет для нас уроком. Хотелось бы сыграть с этим соперником еще раз», – сказал Грэнато для Твиттера американского хоккейного эксперта Стивена Виньо.

А главный забияка американцев, нападающий Джордан Гринуэй пообещал через Твиттер россиянам новую встречу на олимписком турнире: «Уверен, что мы еще встретимся с Россией на турнире, и тогда, думаю, результат будет совсем другим».