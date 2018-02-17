Канадский саночник Эдни посвятил свою медаль главному критику России
17 февраля 2018 г., 20:00
Канадский саночник Сэм Эдни посвятил свою медаль Пхенчхана-2018 бывшему главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Паунду, передает sports.ru.
Паунд недавно заявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады-2018 из-за того, что сборной России могут разрешить пройти под своим флагом.
«Хочу разделить свою медаль с рыцарем чистого спорта Диком Паундом. Я горд добавить свой голос и результаты к разговору о поколении, которое было до меня и тем, кто последует за мной. #чистый спорт», – написал Эдни.
Сам Эдни раскритиковал решение CAS оправдать ряд российских спортсменов, назвав это «самым темным днем в истории спорта».