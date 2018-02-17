Канадский саночник Эдни посвятил свою медаль главному критику России

Паунд недавно заявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады-2018 из-за того, что сборной России могут разрешить пройти под своим флагом.

«Хочу разделить свою медаль с рыцарем чистого спорта Диком Паундом. Я горд добавить свой голос и результаты к разговору о поколении, которое было до меня и тем, кто последует за мной. #чистый спорт», – написал Эдни.