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Канадский саночник Эдни посвятил свою медаль главному критику России

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Канадский саночник Сэм Эдни

ФОТО: Sergei Bobylev/Sergei Bobylev/TASS

Канадский саночник Сэм Эдни посвятил свою медаль Пхенчхана-2018 бывшему главе Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарду Паунду, передает  sports.ru.

Паунд недавно заявил о бойкоте церемонии закрытия Олимпиады-2018 из-за того, что сборной России могут разрешить пройти под своим флагом.

«Хочу разделить свою медаль с рыцарем чистого спорта Диком Паундом. Я горд добавить свой голос и результаты к разговору о поколении, которое было до меня и тем, кто последует за мной. #чистый спорт», – написал Эдни.

Сам Эдни раскритиковал решение CAS оправдать ряд российских спортсменов, назвав это «самым темным днем в истории спорта».

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