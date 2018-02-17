Юлия Белорукова: «Это не последняя наша медаль на этой Олимпиаде»

Двукратная бронзовая призерка ОИ-2018 Юлия Белорукова отметила, что российские лыжи после нескольких лет застоя идут в нужном направлении и медали Пхенчхана достойная награда за труды: «Я очень рада, мы идем в правильном направлении. С каждым годом мы становимся все сильнее. И в определенной ситуации даже злее. Думаю, это не последняя наша медаль на этой Олимпиаде», – рассказала Белорукова в интервью "СЭ".

Третьей в эстафете бежала Анастасия Седова, которая специализируется на дистанционных гонках, но эстафету пробежала уверенно: «Это и не спринт, и не длинная гонка. Тяжело, потому что сразу нужно начинать работать. После девочек, идущих первыми на двух этапах, было не тяжело принимать эстафету. Каждый сделал свое дело,каждый знал, на что мы рассчитываем, и каждый знал, как мы проведем свой этап. Как будем отмечать? Никак, чаек попьем с шоколадочкой и по кроватям. Мы в пятницу собирались с нашими тренерами – они сказали, что все равны. Это Олимпиада, здесь возможно все. Естественно мы доказали, что у нас женские лыжи есть. Маркус Крамер нам сказал, что у нас есть шанс, причем большой», – рассказала Седова в беседе с Р-Спорт .

«У меня было ощущение, что сегодня мы завоюем медаль. Я сделала на своем этапе все, что от меня зависело. Для меня было удивительно, что Остберг отстает. На последнем подъеме мне было жутко тяжело, но, когда тренеры начали подсказывать, что она отстает, это придало мне сил и уверенности. Меня трясло, когда бежали девочки. За себя так не переживала. За Аню – вообще. Но она большая молодец. Очень рада, что она выдержала свой тяжелейший этап. – Честно говоря. не чувствую, что эта медаль мне компенсировала четвертое место в спринте. Мы сегодня хорошо отработали всей командой, но хочется еще и личную медаль. Все-таки это немного другое», - рассказала Наталья Непряева "СЭ".

«Наш менеджер Юрий Чарковский вчера сказал мне: «Ты должна совершить подвиг». Вообще, тренеры говорили нам, что шанс есть. Но чтобы его использовать, нужно все грамотно. Сначала я очень удивилась, что меня ставят на четвертый этап. Я обычно бегаю третьи этапы, потому что я не спринтер и не финишер. Но тут план был, чтобы в эстафете не было ям и провалов. Утром перед гонкой еще нервничала, но потом как-то успокоилась. Я еще не поняла, что стала призером Олимпийских игр, пока медаль не подержу в руках, не поверю в это», – сказала завершавшая эстафетную гонку россиянок Анна Нечаевская.