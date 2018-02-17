Шипулин: «Сестра, ты – лучшая»

В Ванкувере-2010 и Сочи-2014 Кузьмина выиграла спринтерские гонки, в Пхенчхане-2018 – масс-старт. Спортсменка сравнялась по количеству золотых олимпийских медалей с белоруской Дарьей Домрачевой и немкой Катей Вильхельм.

«Настя! Не писал ничего раньше, чтобы не сглазить. Умница! Поздравляю тебя. Золото! Три медали — фантастика. Сестра, ты — лучшая. Ура!» — написал Антон Шипулин в своем Инстаграме.

Сама Кузьмина, сказала, что гонка сложилась тяжело, но результат такой тяжелой работы, золотая медаль, перевешивает и потраченные нервы и накопившуюся усталость: «Гонка сложилась очень тяжело для меня, я была очень уставшей, но сейчас очень счастлива. Радовалась двум серебряным медалям, а сегодня была расслабленной и не думала о том, возьму ли медаль. Я просто соревновалась, наслаждалась гонкой.

В своей карьере никогда не стреляла чисто на четырёх рубежах. Сегодня не было ошибок на трёх, поэтому когда пришла на заключительную стрельбу, беспокоилась. Я очень рада тому, что моего хода оказалось достаточно, и я смогла сохранить первое место», — цитирует Кузьмину олимпийский канал Игр-2018.

Серебряная призерка Олимпиады, Дарья Домрачева из команды Белоруссии завоевала свою первую медаль в Корее. Сегодня Домрачева осталась результатом и проходом по лыжне: «Бьорндален не первый раз стоит на трассе. Он стоял ещё в Антхольце на трассе. По поводу смешанной эстафеты мы обсудим сегодня всё с тренерами и примем взвешенное решение. Понятно, что много гонок уже за плечами. Важно понимать, позволит ли участие в смешанной эстафете максимально готовой подойти к женской эстафете. Поэтому обсудим, проанализируем и примем вместе решение.

С самого начала гонки я старалась максимально работать. Дело было не в Насте. Я не собиралась доказывать сама себе, что я не медленнее. Старалась бороться сама с собой, со своими секундами. Отсюда становится понятно, что побеждая себя, ты побеждаешь других. Настя сегодня была для нас недосягаема. Она заслужила эту медаль сегодня, мои поздравления. Своему серебру я рада. Расстроена ли из-за отсутствия золота? С самого начала настрой был максимальный. Разочарование первыми гонками присутствует. Не получалось многое, многие факторы не позволяли побороться за максимальные результаты. Тем сегодняшняя медаль и ценнее, что удалось перебороть ситуацию после таких сложностей и взойти на пьедестал. О своих титулах я не думала во время Игр. Но какие-то мысли появлялись. Схожие моменты присутствовали. Например, девятое место в спринте, такое же, как в Сочи. Девятый номер в гонке преследования, который не принёс мне здесь удачу. Но он позволил сегодня побороться за подиум. Понятно, что ты стараешься отгонять подобные мысли и выходить на гонки со свежей головой. Первые гонки сложились не очень, но получилось сегодня», — передает слова Домрачевой championat.com.