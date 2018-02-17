Лучшие моменты Олимпиады: финские хоккеистки взяли реванш и пробились в полуфинал
17 февраля 2018 г., 16:55
На Олимпйских играх в Пхенчхане сразятся за путевку в финал команды США и Швеции, а также поспорят за другую путевку в финал сборные ОАР и Канады, в последней игре четвертьфинала Финляндия победила Швецию со счетом 7:2, передает Postimees Sport.
Если четыре года назад в Сочи шведки обыграли финок в четвертьфинале со счетом 4:2, то теперь победа осталась за Финляндией.
Финляндия повела уже в первой трети матча после голов со счетом 3:0. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами, а в третьем периоде Эмма Нуутинен и Санна Хакала завершили разгром шведок со счетом 7:2.
На Олимпийских играх в Сочи финская женская сборная по хоккею была пятой, шведская - четвертой.