Лучшие моменты Олимпиады: финские хоккеистки взяли реванш и пробились в полуфинал

На Олимпйских играх в Пхенчхане сразятся за путевку в финал команды США и Швеции, а также поспорят за другую путевку в финал сборные ОАР и Канады, в последней игре четвертьфинала Финляндия победила Швецию со счетом 7:2, передает Postimees Sport.