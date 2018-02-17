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Вот это прыжок! Двоеборец Кристьян Ильвес заставил соперников нервничать

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Кристьян Ильвес.

ФОТО: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Двоеборцы тренировались сегодня в Пхенчхане в прыжках с большого трамплина. Эстонец Кристьян Ильвес по-прежнему в прекрасной форме: в третьем тренировочном круге он прыгнул на 132 метра, уступив лишь японцу Го Ямамото.

В первом круге Ильвес прыгнул на 128,5 метров, получив за это 62,1 балла и заняв седьмое место в общем зачете. Лучшим стал норвежец Гробак Йорген – его результат составил 135,5 метров. Второй - финн Ээро Хирвонен (135 метров и 73,8 балла). Карл-Айгуст Тийрмаа улетел лишь на 112 метров, заработав тем самым 25,4 балла.

Во втором круге прыжок Ильвеса был значительно короче – 120,5 метров, что позволило ему занять лишь 16 позицию. Результат Тийрмаа – 106,5 метров и 17,7 баллов. Дальше всех прыгнул немецкий двоеборец Йоханнес Ридзек – 137,5 метров и 70,4 балла.

В третьем круге Ильвес выложился по максимуму, уступив лишь японцу Го Ямамото (133,5 метра). Норвежец Ярл Магнус Риибер прыгнул на 137 метров, но получил за исполнение этого прыжка всего 64,6 балла и остался за спиной Ильвеса.

Соревнования по прыжкам с большого трамплина пройдут на Олимпийских играх во вторник.

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