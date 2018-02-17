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Анастасия Кузьмина выиграла третье олимпийское золото

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Анастасия Кузьмина.

ФОТО: ODD ANDERSEN/AFP

Масс-старт у женщин принес словацкой спортсменке золото на третьей подряд Олимпиаде. Второй финишировала Дарья Домрачева из Белоруссии.

Сразу со старта словачка рванула на дистанцию в 12,5 километров и лидировала с первого подъема до финишной черты - идеальная стрельба и высоченная скорость помогли Насте, даже несмотря на промах на последнем огневом рубеже, оторваться от Домрачевой и остальных преследовательниц.

Дарья сумела сдержать обещание, данное поклонникам, и уверенно завоевала серебро, быстро отстреляв 20 выстрелов.

Третье место завоевала Тириль Экхофф из Норвегии - эту медаль норвежские тренеры ждали, Тириль сумела поработать над своей стрельбой, а скоростью Экхофф не уступает и признанным лидерам - Кузьминой и Мякяряйнен.

Последняя свою гонку провалила... Нет, Кайса боролась, старалась, но, видимо, Олимпиады - не для нее - приехавшая в ранге одной из фавориток Игр 35-летняя финка не смогла показать в личных гонках место выше десятого и уедет из Кореи несолоно хлебавши. Зато в актив себе гонку запишет Надежда Скардино из Белоруссии - седьмое место - прекрасный результат и возможные медальные перспективы на женскую эстафету.

Двукратная чемпионка Пхенчхана Лаура Дальмайер выглядела сегодня уставшей и даже с небольшим количеством промахов - два - заняла всего лишь 16-е место.

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