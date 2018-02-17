Хоккей: чехи и канадцы оставили шанс сборной России

Kанадцы два раза выходили в матче вперед - и оба раза представители страны кленового листа реализовывали большинство. Чехи отвечали оппонентам при игре в равных составах. Первую шайбу канадцы забросили в начале второй минуты, чех Доминик Кубалик не справился с нервами и уже на 42-й секунде отправился отбывать малый штраф.

Победа чехов по буллитам позволила им выйти на первую строчку в группе А, где они набрали 5 очков. На один балл меньше у канадцев. В последнем туре чехи играют с командой Швейцарии, а канадацы с корейцами. В этой группе канадцы могут занять первое место, если проиграют швейцарцы обыграют в основное время чехов. Этот результат будет и на руку россиянам - они смогут, по видимому, стать лучшей командой занявшей второе место и пробиться в 1/4 финала турнира напрямую, если сегодня обыграют сборную США.