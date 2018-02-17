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Шипачева и Марченко в игре с США не будет

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ФОТО: Valery Sharifulin/Valery Sharifulin/TASS

Старший тренер сборной России Харийс Витолиньшс перед решающим матчем группового этапа с командой США рассказал журналистам о подготовке хоккеистов к решающему матчу.

В составе сборной США на Олимпиаде выступают 4 представителя студенческой лиги NCAA – защитник Уилл Борген, форварды Джордан Гринуэй, Трой Терри и Райан Донэто.

«Они все играют роль лидеров в своих командах. Опыт у них есть, они знают, как вести себя на поле, чтобы быть лидером. Мы не делим на опытных и на студентов. Мы знаем, как они играют, видели, они неуступчивые, лезут на ворота, чисто канадский хоккей. Нам надо быть готовыми к этому, навязывать свою борьбу. У нас достаточно игроков, которые могут это сделать. И надо реализовывать свои моменты. Игроков мы не предупреждали. Думаю, все все понимают. Мы находимся не на каком-то отборочном или товарищеском турнире, мы на Олимпиаде. Все хотят себя показать, мы уверенность поймали, понимаем, что то, что делаем – это правильно. Сейчас надо перенести эту уверенность на более сильного противника. Ребята сами понимают, что вчера были словенцы. Да, мы много забили, но самые главные матчи у нас впереди. Надо показывать отношение, надо переносить это на сегодня», – сказал Витолиньш в интервью Р-Спорт.

Также тренер россиян добавил, что не сыграют в матче нападающий Вадим Шипачев и защитник Алексей Марченко. Место в воротах, по традиции, займет Василий Кошечкин.

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