Дмитрий Алиев: "Не по-русски все получилось..."

"Во время падения почувствовал боль, и были мысли "Что же делать?", но сейчас все хорошо. В начале программы немножко потерялся на площадке и поплыл, едва не вмазался в борт. Не могу сказать, что переволновался. Но был потерянным. Сегодняшний день - это минус. Я это еще проанализирую. Но Олимпийские игры важны для меня и моих дальнейших стартов. Рад, что после короткой программы попал в сильнейшую разминку. Хотя это тоже сказалось: на утренней тренировке немножко потерялся рядом с этими ребятами. Понял теперь, что могу проявлять себя еще лучше."

Алиев не участвовал в командном турнире фигуристов, где российских мужчин-одиночников представлял Михаил Коляда. Российская команда заняла второе место, уступив канадцам.