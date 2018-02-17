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Дмитрий Алиев: "Не по-русски все получилось..."

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ФОТО: John Sibley/REUTERS

Российский фигурист Дмитрий Алиев занявший седьмое место в соревнованиях мужчин в одиночном катании прокомментировал свое выступление на ОИ.

 "Во время падения почувствовал боль, и были мысли "Что же делать?", но сейчас все хорошо. В начале программы немножко потерялся на площадке и поплыл, едва не вмазался в борт. Не могу сказать, что переволновался. Но был потерянным. Сегодняшний день - это минус. Я это еще проанализирую. Но Олимпийские игры важны для меня и моих дальнейших стартов. Рад, что после короткой программы попал в сильнейшую разминку. Хотя это тоже сказалось: на утренней тренировке немножко потерялся рядом с этими ребятами. Понял теперь, что могу проявлять себя еще лучше."

Алиев не участвовал в командном турнире фигуристов, где российских мужчин-одиночников представлял Михаил Коляда. Российская команда заняла второе место, уступив канадцам.

"Досадно ли, что не участвовал в командном турнире? Я не отвечаю за такие решения. Но я рад за команду, что они встали на пьедестал. Завтра улетаю, пакую чемоданы. День рождения буду отмечать в самолете. Хочу еще успеть попасть на соревнования, почувствовать дух - с детства мечтал сходить на Олимпийские игры. Не собираюсь опускать руки. Выступил плохо, но это большой урок. Это получилось немного не по-русски... Русские всегда идут наверх, и я иду наверх. Но у меня не получилось добраться туда. Спасибо болельщикам, я получил много не поздравлений, а именно поддержки. Будем работать." - сказал в интервью "Спорт-Экспрессу" ставший лучшим на ОИ российским фигуристом-одиночником Алиев.

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