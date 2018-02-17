«Сейчас у меня нет слов. Я поражен. Я просто рад своему выступлению, тяжелым тренировкам и прочему. Это лучший день в моей спортивной жизни. Слезы на моих глазах – от чистого сердца. Я могу подобрать лишь одно слово – счастлив», – сказал после победы на Олимпиаде японский фигурист Юдзуру Ханю.

Принесший третью в истории ЗОИ олимпийскую медаль Испании фигурист Хавьер Фернадндес в интервью порталу Inside the Games сказал, что бронза - дело хорошее, но хотелось и более высокое место завоевать: «Чувствую, что сделал несколько небольших ошибок, но думаю, это было хорошее выступление, хорошая борьба. Этого оказалось недостаточно для того, чтобы завоевать серебро, нужно посмотреть оценки и оценить те мелочи, где мы потеряли. Но в целом я доволен своим выступлением и катанием», – сказал Фернандес.