Михаил Коляда: "На тренировках все получается, на льду наоборот"

"После командного турнира поспал, а на следующий день – вперед и с песней! Конечно, переживал. Потому что знаю, что мог бы все сделать лучше. Естественно, командный турнир мне больше понравился, потому что поддержка команды очень ощущалась. Это не пустые слова. Сил перед командным турниром, может быть, было больше… Может, что-то еще. Слова Тарасовой? Она вроде бы не мой тренер. Я говорю: пока я здесь, СМИ не читаю, и даже прокаты свои не смотрел. Скажу, что на тренировках вроде бы все получается, а на льду - наоборот. Произвольную я не думал упрощать. Планировалось, что я поеду с двумя четверными в команде. Но поскольку первый тулуп не очень был… Я там вообще не понял, что произошло, это был тройной или четверной. Потом распечатку посмотрел – поставили как четверной. Принял решение во второй части делать все-таки четверной тулуп, а не тройной. Там пошел на повтор, и в результате получил чуть меньше баллов. Какие теперь планы на завтра? Завтра - полет домой. Классно, да? Но, к сожалению на хоккей не успею", - сказал Коляда.