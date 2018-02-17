суббота, 17 февраля 2018 г.
"Война только начинается, и мы используем все возможные средства, чтобы защитить честь наших ребят" Елена Вяльбе
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Михаил Коляда: "На тренировках все получается, на льду наоборот"

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Российский фигурист Михаил Коляда в интервью "Спорт-Экспрессу" рассказал о своем неудачном выступлении на Олимпиаде, где в личном соревновании после серии падений не смог подняться выше восьмого места.

 "После командного турнира поспал, а на следующий день – вперед и с песней! Конечно, переживал. Потому что знаю, что мог бы все сделать лучше. Естественно, командный турнир мне больше понравился, потому что поддержка команды очень ощущалась. Это не пустые слова. Сил перед командным турниром, может быть, было больше… Может, что-то еще. Слова Тарасовой? Она вроде бы не мой тренер. Я говорю: пока я здесь, СМИ не читаю, и даже прокаты свои не смотрел. Скажу, что на тренировках вроде бы все получается, а на льду - наоборот. Произвольную я не думал упрощать. Планировалось, что я поеду с двумя четверными в команде. Но поскольку первый тулуп не очень был… Я там вообще не понял, что произошло, это был тройной или четверной. Потом распечатку посмотрел – поставили как четверной. Принял решение во второй части делать все-таки четверной тулуп, а не тройной. Там пошел на повтор, и в результате получил чуть меньше баллов. Какие теперь планы на завтра? Завтра  - полет домой. Классно, да? Но, к сожалению на хоккей не успею", - сказал Коляда.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ