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Татьяна Тарасова: «Сейчас все говорят про азиатов. А во времена Ягудина и Плющенко они все в тюрьме что ли сидели?»

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Татьяна Тарасова.

ФОТО: Shamukov Ruslan/ITAR-TASS

Легендарный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова  прокомментировала выступление российских фигуристов-мужчин на Олимпийском турнире.

«Выше быть наши не могли. Я не кошмарю Коляду, но он выступил на минус три с половиной.

Непонятно, почему падение у них считается "сделано". У всех – "не сделано", а у них сделано. Если это "сделано", то я какая-то девочка.

Пока восхищаемся другими, а хочется восхищаться нашими. Будем надеяться, однажды это произойдет. Сейчас все говорят про азиатов – но извините, раньше азиатов что ли не было, во времена Ягудина и Плющенко? Что, азиаты тогда в тюрьме сидели всей страной?» – сказала Тарасова в интервью «Спорт-Экспрессу».

Критично высказалась Тарасов и по поводу Михаила Коляды:

«Он, Коляда, начал лучше, но потом опять… Знаете, о чем это говорит? Это отсутствие каждодневного тренировочного процесса, многократных повторений. Не обязательно много, но повторений того, что ты умеешь.

Потому что он очень уже запущенный. Он уже не знает, как приземляться на одну ногу, как раскрыться. Это говорит о том, что каждую тренировку что-то упускается. Не вырабатывается качество.

При этом он начал программу очень прилично. У него очень хорошие данные, но на данных без грамотного подхода к каждой тренировке, без полноценной отдачи ничего хорошего не будет. Ты будешь себя только эксплуатировать и больше ничего, нужно чему-то учиться.

Он же не боится ничего, он не из тех парней. Но он просто так работает, в таком режиме свободном», – сказала Тарасова в эфире Первого канала.

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