Хоккей: Россия вышла в полуфинал и встретится с Канадой

Выход в полуфинал Олимпиады - первый в истории российского женского хоккея - до этого россиянки не отбирались в полуфинал. Но и в 1/4 финал швейцарок удалось сломить только за минуту до конца второго периода. Хотя сборная ОАР и открыла счет, но швейцарки Мюллер и Штадлер склонили чашу весов в пользу своей команды. Однако у россиянок с середины второй двадцатиминутки наконец-то пошла игра и Виктория Кулешова сначала сравнивает счет, а в большинстве Лиана Ганеева вывела россиянок вперед.

"Если честно, после трех поражений в группе настроение было позорное. Очень сильно настраивались на эту игру. Швейцария для нас – принципиальнейший соперник, – подчеркнула Павлова. – Они ведь оставили нас без медалей в Сочи. Вчера сходили на ребят, поболели, зарядились хорошими эмоциями. Впереди полуфинал. Обыгрывать можно и Канаду. Всех можно. Да, мы впервые в истории дошли до полуфинала на Олимпиаде, но если мы останемся без медалей – это не будет иметь ни малейшего значения. Нужно биться за призовые места. " - сказала после матча нападающая сборной России Валерия Павлова в интервью "Спорт-Экспрессу".