Первая смерть на Олимпиаде

«Мужчина, который был найден мертвым, работал на японскую медиакомпанию. Человек, живший с ним, пытался привести его в сознание, но мужчина не шевелился. Прибыла полиция, и его отправили в больницу, но оказалось, что он уже был мертв. Мы пытаемся выяснить причины смерти. Я не знаю его имени. Идет расследование», — приводит слова представителя оргкомитета Игр Inside the Games.