суббота, 17 февраля 2018 г.
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Первая смерть на Олимпиаде

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

Корейский журналист, работавший на Олимпиаде, найден мертвым.

Представитель оргкомитета Олимпиады-2018 Сунг Байк Ю прокомментировал информацию о том, что корейский мужчина был найден мёртвым в Олимпийской медиадеревне.

«Мужчина, который был найден мертвым, работал на японскую медиакомпанию. Человек, живший с ним, пытался привести его в сознание, но мужчина не шевелился. Прибыла полиция, и его отправили в больницу, но оказалось, что он уже был мертв. Мы пытаемся выяснить причины смерти. Я не знаю его имени. Идет расследование», — приводит слова представителя оргкомитета Игр Inside the Games.

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