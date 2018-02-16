Эстонского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Олимпиаде: «Признаю свою вину!»

Сегодня Олимпиаде-2018 в Пхенчхане прошла квалификация в прыжках с большого трамплина. В финальный раунд попали Мартти Нымме и Артти Айгро, а Кевина Мальцева после выполнения квалификационного прыжка дисквалифицировали. Выяснилось, что ботинки Кевина Мальцева были чуть больше положенного.
«Ботинки были на один миллиметр больше, чем надо. Все быстро проверили, ошибку легко нашли», - сказал Postimees Мальцев.
Прыжок эстонского спортсмена назвать нельзя выдающимся: за свои 108 метров Кевин Мальцев получил 60,3 балла, что не позволило бы ему попасть в топ-50. «С таким прыжком я бы все равно никуда не попал. Признаю свою вину», - добавил спортсмен.
Тренер эстонских прыгунов с трамплина Хиллар Хейн подтвердил, что правила есть правила, но он не согласен с тем, что размер сапога влияет на выступление спортсмена. «По сути, для прыжка это ничего не значит. Но правил должны все придерживаться - это ясно», - признал он.