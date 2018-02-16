Эстонского прыгуна с трамплина дисквалифицировали на Олимпиаде: «Признаю свою вину!»

«Ботинки были на один миллиметр больше, чем надо. Все быстро проверили, ошибку легко нашли», - сказал Postimees Мальцев.

Прыжок эстонского спортсмена назвать нельзя выдающимся: за свои 108 метров Кевин Мальцев получил 60,3 балла, что не позволило бы ему попасть в топ-50. «С таким прыжком я бы все равно никуда не попал. Признаю свою вину», - добавил спортсмен.