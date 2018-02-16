Отморозил руки и сбежал от журналистов: приключения российского биатлониста

Завидев журналистов из России Бабиков лихо перепрыгнул ограждение и удалился в неизвестном направлении. Позже спортсмен и СБР объяснили, что спортсмен на трассе отморозил пальцы и не смог ввиду этого поговорить с прессой. По мнению Бабикова, общение с представителями СМИ никогда не было для него проблемой: "Но если кто-то хоть раз отмораживал руки – знает, что это. В момент, когда переодеваешься, их просто не чувствуешь. Но когда они начинают отогреваться… Если бы кто-то из вас видел, как я после той гонки лежал и крючился от боли… Подходили французы и спрашивали, все ли у меня нормально. Михаэль Реш принес мне грелку. Понимая, что меня через несколько минут ждет дикая боль, я не позволил себе давать интервью." - сказал Бабиков в интервью "Матч-ТВ".