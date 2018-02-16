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Финны сломили сопротивление норвежцев, шведы помучались с немцами Договорятся ли финны со шведами?

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В группе С хоккейного турнира Олимпиады прошло два матча. Шведы с минимальным преимуществом 1:0 обыграли немцев.

Казалось, что после шайбы в исполнении Виктора Столберга, на второй минуте матча, команду Германии ожидает еще, минимум пару раз, неприятная процедура вытаскивания шайбы из своей сетки. Но, немцы показали, что играть в хоккей они умеют и начали активно сопротивляться "Тре Крунур". По броскам немцы даже немного опередили шведов, но голкипер минского "Динамо" Юнас Энрот ворота оставил в не прикосновенности.

Сборной Финляндии также пришлось помучаться с аутсайдером группы - норвежцами. Сборная Норвегии открыла счет на пятой минуте: игрок СКА Патрик Торенсен реализовал удаление форварда ярославского "Локомотива" Петтери Контиолы, огорчив партнера по петербугскому СКА, вратаря Микко Коскинена. Финны отыгрались также в большинстве - под конец первого периода Ээли Толванен набрал уже пяте очко на олимпийском турнире.

Во втором периоде Толванен вывел финнов вперед, но если бы норвежская атака была бы чуть по-удачливее или мастеровитее, то Коскинен не один раз за матч увидел бы красный свет - норвежцы не реализовали с пяток отличных моментов.

В третьем периоде норвежцы начали уставать и Велли-Мати Савинайнен с Сами Лепистё сняли вопросы о победителе игры. Последнюю шайбу в матче, в котором отличались до этого момента только игроки КХЛ, забросил нападающий шведского "Эребро" Сакари Маннинен.

Шведы и финны послезавтра выяснят победителя группы, причем для того чтобы одна из скандинавских команд прошла напрямую в 1/4 финала со второго места, надо "всего лишь" закончить матч в овертайме победой любой из команд....

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