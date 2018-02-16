"Вернете русским флаг на закрытии игр? Тогда я поеду домой!"
16 февраля 2018 г., 18:00
Бывший глава WADA Ричард Паунд выступил против того, чтобы сборная России прошла на церемонии закрытия Олимпиады-2018 под своим флагом.
«Лично я не могу этого принять. Русские ничего не признали, ни в чем не признались, вели себя агрессивно и постоянно подавали иски в суды на все решения. Если они пройдут под своим флагом, то это будет огромная ошибка», – рассказал Паунд.
Паунд, который является также членом МОК, сообщил, что покинет Пхенчхан-2018 заранее в знак протеста.
«Это единственное, что я могу сделать в данном случае», – отметил Паунд в интервью немецкому каналу ZDF