Член МОК Гунилла Линдберг: "Очень печально, что некоторые спортсмены избегают русских на Олимпиаде"

Член исполкома МОК Гунилла Линдберг возмущена поведением спортсменов, сознательно избегающих и игнорирующих российских атлетов на Играх в Пхенчхане в нарушение олимпийских принципов.
«Я считаю, что это очень печально, потому что мы знаем, через что прошли российские спортсмены – множество допинг-тестов, повторные проверки проб и проверки двух комиссий МОК. В том, что ты не хочешь разговаривать со своими соперниками, нет олимпийского духа.
Понимаю ли я поведение спортсменов? Нет, не совсем. Соревноваться против "нечистого" соперника - это кошмар любого спортсмена. Но я надеюсь, что те меры и действия, которые мы предприняли, позволили избежать наказания только "чистым" атлетам"», – рассказала член Олимпийского комитета Швеции с 50-летним стажем Гунилла Линдберг порталу inside the games.