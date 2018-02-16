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Член МОК Гунилла Линдберг: "Очень печально, что некоторые спортсмены избегают русских на Олимпиаде"

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ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND/AFP

Член исполкома МОК Гунилла Линдберг возмущена поведением спортсменов, сознательно избегающих и игнорирующих российских атлетов на Играх в Пхенчхане в нарушение олимпийских принципов.

«Я считаю, что это очень печально, потому что мы знаем, через что прошли российские спортсмены – множество допинг-тестов, повторные проверки проб и проверки двух комиссий МОК. В том, что ты не хочешь разговаривать со своими соперниками, нет олимпийского духа.

Понимаю ли я поведение спортсменов? Нет, не совсем. Соревноваться против "нечистого" соперника - это кошмар любого спортсмена. Но я надеюсь, что те меры и действия, которые мы предприняли, позволили избежать наказания только "чистым" атлетам"», – рассказала член Олимпийского комитета Швеции с 50-летним стажем Гунилла Линдберг порталу inside the games.

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