Член МОК Гунилла Линдберг: "Очень печально, что некоторые спортсмены избегают русских на Олимпиаде"

«Я считаю, что это очень печально, потому что мы знаем, через что прошли российские спортсмены – множество допинг-тестов, повторные проверки проб и проверки двух комиссий МОК. В том, что ты не хочешь разговаривать со своими соперниками, нет олимпийского духа.