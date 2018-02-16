Григорий Родченков: "Приношу свои извинения за то, что Россия всех обманывала"

Информатор ВАДА Григорий Родченков в интервью агентству Associated Press попросил прощения у всех чистых от допинга спортсменов.
«Извиняюсь перед всеми чистыми спортсменами за то, Россия всех обманывала. Путин сказал, что мне приказывают США? Как всегда, Путин ничего не знает. Я говорю правду. Никто на меня не влияет.
Могут ли быть подобные допинговые схемы в других странах? У меня есть определенные подозрения, но сложно представить, чтобы в любой другой стране была такая поддержка со стороны властей.
Решение CAS оправдать 28 россиян – просто недопустимо. Это решение – позор. CAS неуважительно отнесся к Ричарду Макларену, Самуэлю Шмиду и Денису Освальду.
Россия до сих пор не соответствует кодексу WADA. Они просто не хотят сотрудничать. Они врут и все отрицают. Пока в этом не будет никаких изменений, их сборная не должна участвовать на Олимпиадах», – рассказал Родченков.