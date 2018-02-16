Григорий Родченков: "Приношу свои извинения за то, что Россия всех обманывала"

«Извиняюсь перед всеми чистыми спортсменами за то, Россия всех обманывала. Путин сказал, что мне приказывают США? Как всегда, Путин ничего не знает. Я говорю правду. Никто на меня не влияет.

Могут ли быть подобные допинговые схемы в других странах? У меня есть определенные подозрения, но сложно представить, чтобы в любой другой стране была такая поддержка со стороны властей.

Решение CAS оправдать 28 россиян – просто недопустимо. Это решение – позор. CAS неуважительно отнесся к Ричарду Макларену, Самуэлю Шмиду и Денису Освальду.