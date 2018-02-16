Россиянка стартовала в шестой финальной паре вслед за голландками Эсме Вейсен и Анук ван дер Вейден. С Вейсен, которая показала в своем забеге рекорд катка в Пхенчхане, Ворониной соперничать было трудно, а вот с Мартиной Сабликовой из Чехии и ван дер Вейден оспорить медали - вполне по силам. Разгон россиянке удался, три километра Ворониной удавалась идти даже быстрее голландки Вейсен, но к концу дистанции Воронина начала уступать и в итоге заняла третье место с преимуществом над Ван дер Вейден в 0,18 секунды.