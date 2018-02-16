пятница, 16 февраля 2018 г.
"В переменах нет ничего плохого, а в частых отчаянных переменах - есть” Дмитрий Егоров
Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Новости
Лыжные гонки Биатлон Фигурное катание Хоккей Двоеборье Прыжки с трамплина Фристайл Сноуборд Бег на коньках Шорт-трек Скелетон Сани Бобслей Керлинг
Программа и pезультаты
Телепрограмма
Сборная Эстонии
Звезды
Видео
Highlights
Прямые трансляции
Виды спорта
Галереи
Вокруг Олимпиады

Россиянка Наталья Воронина завоевала в тяжелой борьбе бронзовую награду Коньки: 5000 метров

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Наталья Воронина на 0,18 секунды опередила голландку Анук ван дер Вейден.

Россиянка стартовала в шестой финальной паре вслед за голландками Эсме Вейсен и Анук ван дер Вейден. С Вейсен, которая показала в своем забеге рекорд катка в Пхенчхане, Ворониной соперничать было трудно, а вот с Мартиной Сабликовой из Чехии и ван дер Вейден оспорить медали - вполне по силам. Разгон россиянке удался, три километра Ворониной удавалась идти даже быстрее голландки Вейсен, но к концу дистанции Воронина начала уступать и в итоге заняла третье место с преимуществом над Ван дер Вейден в 0,18 секунды.

Медаль в коньках на 5000 метрах для сборной ОАР сегодня - третья. Ранее серебро завоевал скелетонист Никита Трегубов, бронзу в лыжной гонке на 15 километров - Денис Спицов.

Не проспи Олимпиаду!
Смотри Олимпийскую студию в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Live Новости Программа

Актуально

Читать также

НАВЕРХ