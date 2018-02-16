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Норовирусную инфекцию на Олимпиаде в Пхенчхане подхватили уже 244 человека

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ФОТО: Paul Chiasson/The Canadian Press/PA Images

Отмечается, что вспышка затронула в основном обслуживающий персонал Игр и волонтеров. 56 человек остаются на карантине, остальные вернулись к работе, сообщает NEWSru.

Среди заразившихся - двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018.

По данным Reuters, один из заболевших атлетов - чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется.

По данным швейцарской сборной, оба лыжника заразились инфекцией несколько дней назад. Их изолировали от других, в настоящее время больные уже идут на поправку. Ожидается, что они смогут принять участие в соревнованиях, которые продлятся до 23 февраля.

Остальные спортсмены находятся в безопасности, заверили в сборной Швейцарии. "Заболевшие лыжники были поселены в одну комнату и не контактировали с другими", - сказал собеседник агентства Reuters. 

Ранее сообщалось, что вспышка норовируса привела к отстранению от работы около 1200 агентов службы безопасности, ответственных за порядок на олимпийских объектах. Их заменили 900 солдат, которые будут заниматься охраной правопорядка, пока персонал не сможет вернуться к своим обязанностям.

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