Норовирусную инфекцию на Олимпиаде в Пхенчхане подхватили уже 244 человека

Среди заразившихся - двое участников сборной Швейцарии по фристайлу. Это первый случай заражения спортсменов на Играх-2018.

По данным Reuters, один из заболевших атлетов - чемпион мира 2015 года в слоупстайле Фабиан Бош. Имя второго спортсмена не называется.

По данным швейцарской сборной, оба лыжника заразились инфекцией несколько дней назад. Их изолировали от других, в настоящее время больные уже идут на поправку. Ожидается, что они смогут принять участие в соревнованиях, которые продлятся до 23 февраля.

Остальные спортсмены находятся в безопасности, заверили в сборной Швейцарии. "Заболевшие лыжники были поселены в одну комнату и не контактировали с другими", - сказал собеседник агентства Reuters.